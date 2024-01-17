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Мадина Садвакасова задорно станцевала с маленькими жителями Таиланда (видео)

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Мадина Садвакасова
Мадина Садвакасова. Кадр из видео: instagram.com/sadvakasovamadina

44-летняя казахстанская певица Мадина Садвакасова, которая недавно отдохнула с семьей в Таиланде, показала в Instagram забавное видео. На кадрах артистка танцует в кругу маленьких местных жителей, передает NUR.KZ.

Мадина Садвакасова - одна из самых позитивных звезд казахстанского шоу-бизнеса. И, несмотря на то, что порой оказывается под "зорким оком" моралистов и выслушивает критику, она не обижается на своих подписчиков.

На днях "уятмены" раскритиковали артистку за фото из Таиланда, несмотря на то, что Мадина вовсе перестала выкладывать снимки в купальнике и даже в бассейне появляется в платье.

Однако исполнительница старается легче относиться к нравоучениям блюстителей нравственности. В сторис она показала, как задорно станцевала в Таиланде, надев белую футболку и короткие шорты.

Сначала Мадина запечатлена в кадре одна, а после к ней присоединяются маленькие местные жители.

"Кажется, здесь неподалеку находится школа. Детки оттуда", - написала она.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/2056040-madina-sadvakasova-zadorno-stantsevala-s-malenkimi-zhitelyami-tailanda-video/

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