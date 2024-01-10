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"Я в платье в бассейне": улетевшая в Таиланд Мадина Садвакасова не стала злить моралистов

Опубликовано:

Мадина Садвакасова
Мадина Садвакасова. Фото: instagram.com/sadvakasovamadina

Казахстанская певица Мадина Садвакасова улетела на отдых в Таиланд. Красочными кадрами из экзотической страны она поделилась в своем Instagram, передает NUR.KZ.

Певица наслаждается отдыхом в Пхукете вместе с мужем и сыном.

"Особенность нашего отеля - это вот такой длинный бассейн. Разъезжая на лодке, нам раздают кокосы каждый день. Спросите меня, почему я в платье в бассейне?" - написала разместившая видео в своем блоге Мадина.

"О, Мадина, хорошего отдыха!", "Вы же в купальнике выслушали критику", "Искупались бы в шубе, вообще бы охват был классный", "Здорово", "Нежная", "Даете правильное воспитание сыну", "Платье хорошо вписалось", - написали пользователи соцсети.

Напомним, однажды выложившая фото в купальнике Мадина Садвакасова нарвалась на критику моралистов. После она искупалась в платье.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/2054746-ya-v-plate-v-basseyne-uletevshaya-v-tailand-madina-sadvakasova-ne-stala-zlit-moralistov/

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