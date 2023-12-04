"Камера любит ее": Say Mo похвасталась фигурой в мини-платье

Казахстанская певица Say Mo появилась в новом неожиданном образе и поразила своих поклонников в Instagram. Он тут же оставили комплименты в комментариях, передает NUR.KZ.

Say Mo покрасовалась в эффектном мини-платье с воланами. Фолловеры не могли не оценить ее фигуру, наряд и прическу.

"Звезда! Талантливая, красивая, дерзкая, восхищаюсь бесконечно", "Какая красота, вот такую казахскую моду я готова носить, шикарно, новый тренд", "Тоже хочу такую фотосессию", "Не она любит камеру, а камера любит ее", "Ты невероятно привлекательна", "Кто это? Бейонсе?", "Какой красивый наряд", "Детка, ты пушка", "Казахская Ники Минаж", - отреагировали фанаты.

Недавно Say Mo похвасталась квартирой, купленной в новостройке. Девушка также рассказала о своем райдере.