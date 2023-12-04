Шоу-бизнес

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спецпроекты

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как работает NUR
Калейдоскоп
Новости мира
Общество
Политика и экономика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоу-бизнес
Эзотерика
30 лет независимости Казахстана

"Камера любит ее": Say Mo похвасталась фигурой в мини-платье

Опубликовано:

Say Mo
Say Mo. Фото: instagram.com/say_mo__

Казахстанская певица Say Mo появилась в новом неожиданном образе и поразила своих поклонников в Instagram. Он тут же оставили комплименты в комментариях, передает NUR.KZ.

Say Mo покрасовалась в эффектном мини-платье с воланами. Фолловеры не могли не оценить ее фигуру, наряд и прическу.

"Звезда! Талантливая, красивая, дерзкая, восхищаюсь бесконечно", "Какая красота, вот такую казахскую моду я готова носить, шикарно, новый тренд", "Тоже хочу такую фотосессию", "Не она любит камеру, а камера любит ее", "Ты невероятно привлекательна", "Кто это? Бейонсе?", "Какой красивый наряд", "Детка, ты пушка", "Казахская Ники Минаж", - отреагировали фанаты.

Недавно Say Mo похвасталась квартирой, купленной в новостройке. Девушка также рассказала о своем райдере.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/2048968-kamera-lyubit-ee-say-mo-pohvastalas-figuroy-v-mini-plate/

Мы используем файлы cookie

Они помогают настраивать сайт под вас: предлагать интересные статьи и показывать полезную рекламу. Принципы работы этих файлов описаны в нашей политике конфиденциальности.