Шоу-бизнес

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спецпроекты

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как работает NUR
Калейдоскоп
Новости мира
Общество
Политика и экономика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоу-бизнес
Эзотерика
30 лет независимости Казахстана

"Как она расцвела, как похорошела": новые фото Балжан Бидаш впечатлили фанатов

Опубликовано:

Балжан Бидаш
Балжан Бидаш. Фото: instagram.com/bidash_official

Экс-солистка "КешYOU" Балжан Бидаш показала новые фото с отдыха на море и получила массу комплиментов от подписчиков, которые заявили, что она похорошела, передает NUR.KZ.

Не так давно Балжан Бидаш порадовала фанатов яркими фото из Таиланда, теперь же в ее ленте вновь свежие снимки с отдыха. Пользователи Instagram пожелали экс-супруге актера и продюсера Жахана Утаргалиева хорошего времяпровождения у моря. Они оценили и ее аутфит.

"Как она расцвела, как она похорошела", "Шикарный образ, как всегда", "Хорошего отдыха", "Вот такая Балжан мне больше нравится", "Супер, красавица, молодец. У тебя все впереди", "Прекрасна", - написали ей подписчики.

Напомним, Балжан Бидаш отреагировала на видеообращение бывшего супруга, заявив, что они давно попрощались.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/2055537-kak-ona-rastsvela-kak-pohoroshela-novye-foto-balzhan-bidash-vpechatlili-fanatov/

pixel

Мы используем файлы cookie

Они помогают настраивать сайт под вас: предлагать интересные статьи и показывать полезную рекламу. Принципы работы этих файлов описаны в нашей политике конфиденциальности.