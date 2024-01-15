"Как она расцвела, как похорошела": новые фото Балжан Бидаш впечатлили фанатов

Экс-солистка "КешYOU" Балжан Бидаш показала новые фото с отдыха на море и получила массу комплиментов от подписчиков, которые заявили, что она похорошела, передает NUR.KZ.

Не так давно Балжан Бидаш порадовала фанатов яркими фото из Таиланда, теперь же в ее ленте вновь свежие снимки с отдыха. Пользователи Instagram пожелали экс-супруге актера и продюсера Жахана Утаргалиева хорошего времяпровождения у моря. Они оценили и ее аутфит.

"Как она расцвела, как она похорошела", "Шикарный образ, как всегда", "Хорошего отдыха", "Вот такая Балжан мне больше нравится", "Супер, красавица, молодец. У тебя все впереди", "Прекрасна", - написали ей подписчики.

Напомним, Балжан Бидаш отреагировала на видеообращение бывшего супруга, заявив, что они давно попрощались.