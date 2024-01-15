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"Что у нее в голове?": сбрившая брови Инстасамка смутила подписчиков (видео)

Опубликовано:

Инстасамка
Инстасамка. Фото: instagram.com/instasamka

Дарья Зотеева, известная как Инстасамка, удивила поклонников своего творчества - исполнительница хита "За деньги да" сбрила брови на камеру и выложила видео в Instagram, передает NUR.KZ.

Поклонники творчества Инстасамки давно должны были привыкнуть к необычным и смелым решениям певицы относительно своей внешности, но сегодняшнее событие удивило даже их.

Дарья решила сбрить ранее обесцвеченные брови - процесс исполнительница записала на камеру и продемонстрировала результат в соцсетях.

"Теперь ходим так, девочки", - подписала видео Инстасамка, снабдив его смайликами с изображениями пауков и паутины.

За первые полчаса после публикации шокирующего видео под ним набралось несколько сотен комментариев. Подписчиков новый образ Зотеевой явно смутил.

"Самая дурацкая мода", "Что происходит у нее в голове?", "Вроде нормальная, красивая была до всего этого, а сейчас в кого ты превращаешься", "Что еще сделаешь ради хайпа?", "Зачем так себя не любить?" - задались вопросами поклонники.

Недавно Инстасамка заинтриговала фанатов фотографией с продюсером Максимом Фадеевым - в Сети начали спекулировать, что певица может стать "новой Глюкозой".

Дарья Зотеева также задумалась об удалении имплантов из ягодиц - девушка даже придумала, что с ними сделает.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/2055531-chto-u-nee-v-golove-sbrivshaya-brovi-instasamka-smutila-podpischikov-video/

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