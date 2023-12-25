"Поставлю как арт-объект": Инстасамка высказалась об удалении имплантов
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Рэперша Дарья Зотеева, более известная как Инстасамка, заявила, что подумывает удалить импланты из ягодиц. Девушка даже придумала, что сделает с ними потом, передает NUR.KZ.
Инстасамка стала гостьей YouTube-шоу российской спортсменки Ляйсан Утяшевой. Рэперша сделала неожиданное заявление касательно имплантов в ягодицах. Дарья признается - подумывает их вытащить. Однако, если это случится, утилизировать их она не планирует.
"Может быть вытащу, и если вытащу, хотела, чтобы они кровавые такие были, чтобы засохла эта штука, и поставить их как арт-объект в стеклянный куб. Если уберу, то сделаю", - заявила Инстасамка.
Тем не менее, за весьма неординарными откровениями автор шоу увидела ранимую девочку.
"Абсолютно очарована личным знакомством с Дарьей. В жизни тонкая, маленькая, ранимая девочка... Не так страшна Инстасамка, как ее малюют", - написала Ляйсан Утяшева.
Недавно в Сети раскритиковали новый образ Инстасамки - подписчики сравнили ее с Шапокляк. А Ляйсан Утяшева в годовщину бракосочетания с шоуменом Павлом Волей порефлексировала на тему их совместной жизни.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/2052399-postavlyu-kak-art-obekt-instasamka-vyskazalas-ob-udalenii-implantov/