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53-летняя Наоми Кэмпбелл продемонстрировала гибкость на занятиях йогой (фото)

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Наоми Кэмпбелл
Наоми Кэмпбелл. Фото: instagram.com/naomi

Наоми Кэмпбелл в очередной раз продемонстрировала потрясающую физическую форму. 53-летняя супермодель показала подписчикам Instagram фотографии с занятия йогой, передает NUR.KZ.

"Мое счастливое место", - подписала Наоми Кэмпбелл серию фотографий, на которых топ-модель теплым вечером занимается йогой в компании с самой собой.

Наоми была одета в белое спортивное платье, под низ которого надела черное спортивное белье. На первых снимках 53-летняя дива разминается. После этого 16-миллионная аудитория супермодели лицезрела, как их кумир закидывает ноги за голову.

Подписчики Кэмпбелл в комментариях отметили, что она - лучшая ролевая модель, похвалив ее физическую форму.

В декабре прошлого года "прозрачный" образ Наоми Кэмпбелл в Саудовской Аравии восхитил Сеть. Мы также писали о необычной фотосессии 53-летней модели для рекламы бренда, для которой она полностью разделась.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/2055032-53-letnyaya-naomi-kempbell-prodemonstrirovala-gibkost-na-zanyatiyah-yogoy-foto/

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