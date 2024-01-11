53-летняя Наоми Кэмпбелл продемонстрировала гибкость на занятиях йогой (фото)

Наоми Кэмпбелл в очередной раз продемонстрировала потрясающую физическую форму. 53-летняя супермодель показала подписчикам Instagram фотографии с занятия йогой, передает NUR.KZ.

"Мое счастливое место", - подписала Наоми Кэмпбелл серию фотографий, на которых топ-модель теплым вечером занимается йогой в компании с самой собой.

Наоми была одета в белое спортивное платье, под низ которого надела черное спортивное белье. На первых снимках 53-летняя дива разминается. После этого 16-миллионная аудитория супермодели лицезрела, как их кумир закидывает ноги за голову.

Подписчики Кэмпбелл в комментариях отметили, что она - лучшая ролевая модель, похвалив ее физическую форму.

В декабре прошлого года "прозрачный" образ Наоми Кэмпбелл в Саудовской Аравии восхитил Сеть. Мы также писали о необычной фотосессии 53-летней модели для рекламы бренда, для которой она полностью разделась.