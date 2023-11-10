53-летняя Наоми Кэмпбелл снялась обнаженной для рекламы бренда

Топ-модель Наоми Кэмпбелл снялась для рекламы бренда Alexander Wang. Для фотосессии Наоми кардинально сменила прическу, а ее тело украшали лишь шипы, передает NUR.KZ.

Наоми Кэмпбелл в очередной раз доказала, что не боится перемен и громких образов. 53-летняя супермодель сделала стрижку маллет и покрыла тело шипами для съемок рекламы бренда Alexander Wang. Серию фотографии Наоми выложила в свой Instagram-аккаунт. На одном из снимков звезда предстала полностью обнаженной.

Сама модель назвала образы радикальными и трансформационными.

Легенда модельной индустрии не перестает удивлять мир своей нестареющей внешностью - недавно ее фотографии поклонники назвали "произведением искусства".