"Стыдно перед "уятменами": после критики за фото в купальнике Мадина Садвакасова искупалась в платье

Мадина Садвакасова. Фото: instagram.com/sadvakasovamadina

Отдыхающая в Абу-Даби Мадина Садвакасова решила порадовать "уятменов" и не выкладывать фото в купальнике. Артистка удивила подписчиков, искупавшись в море в платье, передает NUR.KZ.

Недавно Мадина Садвакасова в купальнике вызвала осуждение подписчиков. Моралисты попросили не выкладывать ее подобные фотографии.

Чтобы не обидеть блюстителей нравственности певица искупалась в одежде.

"Попробовала искупаться в платье. Ну спросите, как это?" - отметила Мадина.

Подписчики прокомментировали видео.

"Купайтесь без одежды, но никуда не выкладывайте, и все будут спокойны", "Никто не говорил, что нужно купаться в платье, сказали лишь не выкладывать фото", "Чего только не говорят люди, опубликуешь фото в купальнике - стыдно перед "уятменами", искупаешься в платье - тоже не то, как жить?", "Пусть говорят, что хотят, дай Бог, нам быть такой красавицей в вашем возрасте", "Вот теперь правильно, не снимайте платье", - отреагировали они.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/1980009-stydno-pered-uyatmenami-posle-kritiki-za-foto-v-kupalnike-madina-sadvakasova-iskupalas-v-plate/