"Не выкладывайте такие фото": Мадина Садвакасова в купальнике вызвала осуждение подписчиков

Мадина Садвакасова. Фото: instagram.com/sadvakasovamadina

Певица Мадина Садвакасова, отдыхающая в жарком Абу-Даби, попозировала на камеру в купальнике у бассейна и поделилась снимками с поклонниками. Фото вызвали неоднозначную реакцию подписчиков, передает NUR.KZ.

Ранее музыкальная исполнительница решила показать, как выглядит без макияжа и ретуши. И если те снимки поклонники встретили восторгом и комплиментами, то на этот раз их реакция оказалась смешанной.

Новые фото Мадина выложила у себя в Instagram. На кадрах артистка предстала в белом слитном купальнике, поверх которого надела легкую рубашку.

"Ой, девочки, такой завтрак - мечта", - похвасталась знаменитость.

Часть пользователей соцсети сочла фото певицы непозволительными.

"Первая фотография не нравится. В принципе", "Вы должны быть примером для будущих поколений. В платье вы очень красивая, а полуголый вид отвратителен", "Муж и родственники увидят", "Вам уже больше сорока лет", "Почему их мужья ничего не говорят?", "Стыд, отдыхайте, не выкладывайте такие фото", - высказали свои возмущение "уятмены".

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/1979543-ne-vykladyvayte-takie-foto-madina-sadvakasova-v-kupalnike-vyzvala-osuzhdenie-podpischikov/