"Шикарна": Асель Сагатова предстала с короткой стрижкой в новой фотосессии (видео)

Асель Сагатова показала поклонникам бэкстейдж с очередной фотосессии в Instagram. Как говорит сама актриса, она примерила "бесконечное множество" образов, передает NUR.KZ.

Роковая красотка с каре в блестящей короткой юбке, классическая дива в пышном длинном черном платье, нежный ангел в белом развевающемся одеянии - все это народная любимица Асель Сагатова.

Известная казахстанская актриса показала закулисье свежей фотосессии. Сами снимки она пока не публиковала, но видео со съемок явно заинтриговало поклонников ее творчества.

"Сколько образов Вы готовы на себя примерить?! Я - бесконечное множество", - подписала публикацию Сагатова.

Перевоплощения для Асель - обычное дело. Примерив элегантный образ в декабре прошлого года, артистка искупалась в комплиментах верных фанатов. На видео с прогулки по Венеции Сагатову сравнили с Афродитой.