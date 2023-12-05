"Афродита, это Вы?": прогулявшаяся по Венеции Асель Сагатова в оригинальном платье пленила фанатов

Асель Сагатова показала в Instagram, в чем отправилась на «венецианскую прогулку». Образ казахстанской актрисы в длинном белом платье восхитил Казнет, передает NUR.KZ.

Очередной вечерний образ 38-летней казахстанской звезды Асель Сагатовой покорил поклонников. Актриса опубликовала короткое видео в Instagram, на котором она выходит на улицу Венеции в белом платье с открытым плечом. Роскошный вечерний образ Сагатова назвала «прогулочным».

Поклонники осыпали любимую актрису комплиментами.

«Афродита, это Вы?», «Королева бриллиантов», «Восточная красавица», «Императрица», - написали в комментариях восторженные подписчики Асель.

Недавно Сагатова восхитила фанатов неординарным повседневным образом с боди.

Атмосферное осеннее видео актрисы на природе также не оставило поклонников равнодушным.