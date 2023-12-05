"Афродита, это Вы?": прогулявшаяся по Венеции Асель Сагатова в оригинальном платье пленила фанатов
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Асель Сагатова показала в Instagram, в чем отправилась на «венецианскую прогулку». Образ казахстанской актрисы в длинном белом платье восхитил Казнет, передает NUR.KZ.
Очередной вечерний образ 38-летней казахстанской звезды Асель Сагатовой покорил поклонников. Актриса опубликовала короткое видео в Instagram, на котором она выходит на улицу Венеции в белом платье с открытым плечом. Роскошный вечерний образ Сагатова назвала «прогулочным».
Поклонники осыпали любимую актрису комплиментами.
«Афродита, это Вы?», «Королева бриллиантов», «Восточная красавица», «Императрица», - написали в комментариях восторженные подписчики Асель.
Недавно Сагатова восхитила фанатов неординарным повседневным образом с боди.
Атмосферное осеннее видео актрисы на природе также не оставило поклонников равнодушным.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/2049167-afrodita-eto-vy-progulyavshayasya-po-venetsii-asel-sagatova-v-originalnom-plate-plenila-fanatov/