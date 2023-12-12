"Наша гордость": новый образ Асель Сагатовой впечатлил пользователей соцсети

38-летняя казахстанская актриса Асель Сагатова показала в Instagram-аккаунте новый элегантный образ и искупалась в комплиментах верных фанатов, передает NUR.KZ.

"Помню, как было жарко на этой фотосессии. Особенно контрастно с сегодняшним зимним морозным, но не менее замечательным, днем", - отметила она.

Фолловеры оценили элегантный аутфит актрисы, привлекательный образ, а также стройную фигуру. Они рассыпались в лестных отзывах, отмечая, что Асель все так же прекрасна, как и в юности.

"Эталон красоты", "Красавица и солнышко. Наша гордость Асель Сагатова", "Ух какая наша Асель, суперкрасотка", "Умопомрачительна", "Шикарная", "Красиво, манерно, завораживает", "Наша Аселечка просто красавица! Я ее фанат и Бог дал возможность познакомиться с ней лично", - написали пользователи соцсети.