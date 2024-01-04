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"Изумительна и бесподобна": звезда "Ворониных" очаровала Сеть нежным образом

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Екатерина Волкова
Екатерина Волкова. Фото: instagram.com/volkovihome

Звезда "Ворониных" Екатерина Волкова выложила в соцсети фото, на которых запечатлелась в воздушном платье с воланами. Актрису забросали комплиментами, передает NUR.KZ.

Екатерина пригласила зрителей на свои спектакли и разместила новые фото. На них актриса запечатлелась в нежном образе, что не могло не понравиться ее фолловерам. К слову, в этой соцсети у Волковой 1,3 млн подписчиков.

"Екатерина, вы притягиваете взгляд, восхищаюсь вашей красотой. Изумительна и бесподобна", "Невероятная красавица", "Вы такая нежная и прекрасная в этом платье!", "Сексуальная дама", "Фотки огонь", "Какая милашка", - отреагировали фанаты.

Ранее 41-летняя Екатерина Волкова порадовала фанатов осенней фотосессией, а также жаркими снимками в купальнике у бассейна.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/2053965-izumitelna-i-bespodobna-zvezda-voroninyh-ocharovala-set-nezhnym-obrazom/

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