"Изумительна и бесподобна": звезда "Ворониных" очаровала Сеть нежным образом

Звезда "Ворониных" Екатерина Волкова выложила в соцсети фото, на которых запечатлелась в воздушном платье с воланами. Актрису забросали комплиментами, передает NUR.KZ.

Екатерина пригласила зрителей на свои спектакли и разместила новые фото. На них актриса запечатлелась в нежном образе, что не могло не понравиться ее фолловерам. К слову, в этой соцсети у Волковой 1,3 млн подписчиков.

"Екатерина, вы притягиваете взгляд, восхищаюсь вашей красотой. Изумительна и бесподобна", "Невероятная красавица", "Вы такая нежная и прекрасная в этом платье!", "Сексуальная дама", "Фотки огонь", "Какая милашка", - отреагировали фанаты.

Ранее 41-летняя Екатерина Волкова порадовала фанатов осенней фотосессией, а также жаркими снимками в купальнике у бассейна.