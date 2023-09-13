"Стройняшка какая!": звезда "Ворониных" запечатлелась в купальнике у бассейна

Российская актриса Екатерина Волкова, наиболее известная по сериалу "Воронины", похвасталась фигурой в купальнике. Пляжным фото она поделилась в Instagram, передает NUR.KZ.

"А уже можно ныть, что скучаешь по лету?" - написала актриса, разместив фото у бассейна в темно-синем слитном купальнике с глубоким декольте.

Пользователи соцсети осыпали актрису комплиментами. Они отметили, что звезда "Ворониных" не только отлично играет в кино, но и прекрасно выглядит.

"Стройняшка какая! Ух!", "Прекрасная фигура, просто очень красивая", "Просто потрясающая", "Екатерина, как всегда шикарно выглядите. У вас шикарная фигура, прекрасная улыбка и ножки просто огонь", "Вы особенная по красоте, по шарму. Вы необыкновенная и ни на кого не похожая", - написали ей фолловеры.