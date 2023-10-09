"Просто королева": звезда сериала "Воронины" порадовала фанатов осенней фотосессией

41-летняя российская актриса Екатерина Волкова, звезда полюбившегося сериала "Воронины", поделилась осенней фотосессией в своем Instagram-аккаунте, передает NUR.KZ.

Екатерина отметила, что в запасе у нее много красивых фото, снятых этой осенью.

"Погода, я за тобой не поспеваю. У меня в запасе много осенних фоток. Так что объявляю золотую осень хотя бы в моей ленте", - написала она.

На фото она в черном платье на тонких бретелях с высоким разрезом, черной шляпе и пушистом кардигане, который она спустила с плеч.

"Выкладывай хоть весь год! Мы будем любоваться", "Какая вы красивая и худенькая, мотивируете заниматься спортом, чтобы выглядеть, как вы", "Третья фотка какая-то магическая", "Просто королева", "Ух, какая сексуальная лесная лисичка", - написали фолловеры.