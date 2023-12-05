45-летняя Алтынай Жорабаева рассказала, что некоторые не верят в ее беременность (видео)

Казахстанская певица Алтынай Жорабаева, которая ожидает пятого ребенка, рассказала в Instagram о неприятных случаях. Находятся люди, которые считают, что она не беременна, передает NUR.KZ.

В конце сентября 45-летняя Алтынай Жорабаева сообщила о пятой беременности. Отметим, что у певицы есть четыре дочери от предыдущего брака.

Алтынай рассказала, что находятся такие люди, которые не верят в то, что она беременна, предполагают, что она якобы инсценирует это. И находятся такие даже из числа знакомых, что ее очень расстраивает.

"Директ разрывается, я читаю, пусть вами будет доволен Аллах, вы говорите мне, чтобы я не обращала внимания. Но, конечно, любой человек обратит на такое внимание, тем более человек творческий, а еще и в момент беременности.

Бывало такое, что когда я выступала на тоях, ко мне специально подходили, чтобы дотронуться до моего живота. Вы можете в это поверить? Я вообще была в шоке.

Еще и старались нажать на живот, я была напугана в тот момент, откинула их руки, дала понять, чтобы отошли от меня. У человека должны быть добрые намерения, тогда все будет хорошо. Но, к сожалению, есть и такие недобрые люди", - рассказала она.