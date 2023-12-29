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"Кто скажет, что недавно родили?": Айсауле Бакытбек сразила образом Ақшақар в обтягивающем платье

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Айсауле Бакытбек
Айсауле Бакытбек. Фото: instagram.com/aissaulebakytbek

Айсауле Бакытбек примерила образ казахской снегурочки Ақшақар в предновогодней фотосессии. Для снимков блогер выбрала эффектное обтягивающее платье с разрезом, передает NUR.KZ.

Айсауле Бакытбек приготовила для 1,3 млн подписчиков Instagram эстетичный новогодний подарок - казахстанская блогерша перевоплотилась в казахскую Снегурочку - Ақшақар.

Белое платье с высоким горлом и длинным разрезом на ноге эффектно подчеркивало фигуру мамы двоих детей, а пышная шубка добавляла зимнего эффекта получившимся снимкам.

"С любовью, ваша Ақшақар", - подписала карусель фотографий Бакытбек.

Инста-блогер также показала бэкстейдж с фотосессии - девушка не боялась самых эффектных поз.

Усилия оправдались - поклонникам фотографии понравились.

"Ну вот кто скажет, что Вы недавно родили! Шикарно", "Какая ты невероятная", "Почему эти фотки не на обложке журнала?", "Изящная статуэтка", "Вааау", "Очень круто", - пишут восхищенные комментаторы.

Подводя итоги уходящего 2023 года, мы рассказывали о звездном бэби-буме. Айсауле Бакытбек попала в наш список - блогер родила в этом году вторую дочь. Она рассекретила имя девочки - малышку навали Сәтті. Позже Айсауле показала кадры с торжества, устроенного по случаю 40 дней девочки.

Совсем недавно Бакытбек похвасталась фигурой в платье с открытой спиной - подписчики отметили, что получилось красиво и эстетично.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/2053304-kto-skazhet-chto-nedavno-rodili-aysaule-bakytbek-srazila-obrazom-aqshaqar-v-obtyagivayuschem-plate/

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