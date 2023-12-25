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"Красиво и эстетично": Айсауле Бакытбек похвасталась фигурой в платье с открытой спиной

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Айсауле Бакытбек
Айсауле Бакытбек. Фото: instagram.com/aissaulebakytbek

Казахстанский блогер Айсауле Бакытбек представила на суд своих подписчиков в Instagram новогоднюю фотосессию. Оригинальное вечернее платье и сама модель ошеломили подписчиков, передает NUR.KZ.

Айсауле запечатлелась в черном блестящем платье с открытой спиной, которое отлично подчеркнуло ее фигуру.

Свой новогодний образ блогер дополнила серебристыми туфлями на высоком каблуке и массивными серьгами. Волосы молодая мама собрала в тугой пучок.

Отметим, что в июле этого года Айсауле Бакытбек родила вторую дочь, но уже сейчас может похвастать точеным станом.

"Вау, это моя дочь?!" - одна из первых отреагировала мама Айсауле, продюсер Баян Алагузова.

"Такая нежная, видно, что судьба и жизнь оберегала ее. Нежность, доброта, детский характер сохранился", "Красиво и эстетично, приятно смотреть", "Огонь", - написали свои отзывы подписчики.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/2052523-krasivo-i-estetichno-aysaule-bakytbek-pohvastalas-figuroy-v-plate-s-otkrytoy-spinoy/

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