"Красиво и эстетично": Айсауле Бакытбек похвасталась фигурой в платье с открытой спиной

Казахстанский блогер Айсауле Бакытбек представила на суд своих подписчиков в Instagram новогоднюю фотосессию. Оригинальное вечернее платье и сама модель ошеломили подписчиков, передает NUR.KZ.

Айсауле запечатлелась в черном блестящем платье с открытой спиной, которое отлично подчеркнуло ее фигуру.

Свой новогодний образ блогер дополнила серебристыми туфлями на высоком каблуке и массивными серьгами. Волосы молодая мама собрала в тугой пучок.

Отметим, что в июле этого года Айсауле Бакытбек родила вторую дочь, но уже сейчас может похвастать точеным станом.

"Вау, это моя дочь?!" - одна из первых отреагировала мама Айсауле, продюсер Баян Алагузова.

"Такая нежная, видно, что судьба и жизнь оберегала ее. Нежность, доброта, детский характер сохранился", "Красиво и эстетично, приятно смотреть", "Огонь", - написали свои отзывы подписчики.