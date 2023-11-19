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"Шапокляк": в Сети раскритиковали новый образ Инстасамки

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Дарья Зотова
Дарья Зотова. Фото: instagram.com/instasamka

Российская рэперша и блогерша Дарья Зотова, известная в Сети как Инстасамка, поделилась в Instagram фотографиями в новом образе, однако подписчикам не очень понравился вид девушки, передает NUR.KZ.

23-летняя звезда соцсетей опубликовала несколько снимков, на которых предстала в необычном образе. Девушка предстала в черном закрытом платье с горловиной, колготках и туфлях такого же цвета. Образ Дарья дополнила массивными серьгами и сдержанным макияжем.

Хотя публикация и набрала больше 140 тысяч лайков, комментарии под фотографиями в основном негативные.

"Инстатетка", "Что-то не очень образ удался, под глазами мешки такие", "Шапокляк", "Лет на 40 выглядит", "Такая красивая была раньше, а сейчас будто на 10 лет вперед пошла. Ну зачем вы так себя уродуете", "Так выглядит очень уставший человек", - десятки подобных комментариев пестрят под постом.

Однако некоторые подписчики Дарьи встали на ее защиту.

"Что не так с комментариями, почему люди такие токсичные? Если вам не нравится что-то, то отпишитесь. Зачем столько негатива? Старая была лучше? Она сейчас стала спокойной и адекватной хотя бы", - написала одна из подписчиц.

Сама Зотова на негатив в свой адрес никак не отреагировала.

Как сообщает портал 24smi.org, Инстасамка — популярная российская поп-певица и рэп-исполнительница, которая умело пользуется черным пиаром и из раза в раз эпатирует публику не только текстами песен, но и своим поведением.

Дарья Зотеева родилась 11 мая 2000 года в Тобольске.

Блог Дарья начала вести в 2016 году, выбрав для себя амплуа скандальной особы, которая нецензурно выражается и вызывающе себя ведет. Это помогло ей собрать большую аудиторию и стать известной в соцсетях.

Позже девушка начала записывать треки, что также поспособствовало росту ее популярности. К слову, недавно рэперша анонсировала совместный трек с Лолитой.

В 2020 году Дарья вышла замуж за блогера Олега Еропкина, известного под псевдонимом Moneyken. При этом, как признавались сами блогеры, они лишь провели скромное торжество для самых близких, а устроить пышную свадьбу планируют позже.

А в июле этого года Дарья похвасталась роскошным подарком за 30 млн рублей, который ей преподнес супруг.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/2046193-shapoklyak-v-seti-raskritikovali-novyy-obraz-instasamki/

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