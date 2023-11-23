"Говорят, двум сильным тяжело быть вместе": Ляйсан Утяшева рассказала о браке с Павлом Волей

Ляйсан Утяшева опубликовала новый пост в Instagram, который посвятила своему супругу, шоумену Павлу Воле. Спортсменка порефлексировала на тему их 11-летнего брака, передает NUR.KZ.

Ляйсан Утяшева опубликовала пост-посвящение своему мужу Павлу Воле. Известная гимнастка оглянулась на 11 лет брака с шоуменом и опубликовала видео-нарезку с совместными кадрами. Публикацию Утяшева посвятила не только супругу, но и всем влюбленным.

"Более 11 лет назад ты стал взрослым и сделал мне предложение, от которого я не смогла отказаться. А я стала маленькой и забралась к тебе на ручки… Говорят, двум сильным тяжело быть вместе? Пусть говорят… А я могу сказать, что с каждым годом все интереснее это путешествие под названием мы… Пашка, люблю тебя! С тобой я самая счастливая в мире!", - написала влюбленная Ляйсан.

В октябре Утяшева порадовала поклонников необычными снимками - звезда спорта устроила фотосет в ванной, надев при этом шубу.