Шоу-бизнес

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спецпроекты

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как работает NUR
Калейдоскоп
Новости мира
Общество
Политика и экономика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоу-бизнес
Эзотерика
30 лет независимости Казахстана

"Говорят, двум сильным тяжело быть вместе": Ляйсан Утяшева рассказала о браке с Павлом Волей

Опубликовано:

Ляйсан Утяшева и Павел Воля
Ляйсан Утяшева и Павел Воля. Фото: instagram.com/liasanutiasheva

Ляйсан Утяшева опубликовала новый пост в Instagram, который посвятила своему супругу, шоумену Павлу Воле. Спортсменка порефлексировала на тему их 11-летнего брака, передает NUR.KZ.

Ляйсан Утяшева опубликовала пост-посвящение своему мужу Павлу Воле. Известная гимнастка оглянулась на 11 лет брака с шоуменом и опубликовала видео-нарезку с совместными кадрами. Публикацию Утяшева посвятила не только супругу, но и всем влюбленным.

"Более 11 лет назад ты стал взрослым и сделал мне предложение, от которого я не смогла отказаться. А я стала маленькой и забралась к тебе на ручки… Говорят, двум сильным тяжело быть вместе? Пусть говорят… А я могу сказать, что с каждым годом все интереснее это путешествие под названием мы… Пашка, люблю тебя! С тобой я самая счастливая в мире!", - написала влюбленная Ляйсан.

В октябре Утяшева порадовала поклонников необычными снимками - звезда спорта устроила фотосет в ванной, надев при этом шубу.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/2047325-govoryat-dvum-silnym-tyazhelo-byt-vmeste-lyaysan-utyasheva-rasskazala-o-brake-s-pavlom-voley/

Мы используем файлы cookie

Они помогают настраивать сайт под вас: предлагать интересные статьи и показывать полезную рекламу. Принципы работы этих файлов описаны в нашей политике конфиденциальности.