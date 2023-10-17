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"Самая-самая": романтический образ певицы Динаи впечатлил Сеть

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Диная
Диная. Фото: instagram.com/dinaya_official

Отечественная певица Диная, известная в прошлом как Адеми, разместила в Instagram-аккаунте новое фото и восхитила поклонников романтическим образом, передает NUR.KZ.

"В предвкушении", - лаконично подписала певица фото.

Диная отметила локацию - это Москва. Она запечатлелась на балконе в коротком белом халате, который спустила с плеч.

Артистка похвасталась длинными стройными ногами, снявшись на камеру босой. Распущенные светлые волосы исполнительницы добавили образу романтичности.

Фото тут же запестрело от смайликов в виде красных сердец и огня.

"Какая!", "Красивые ножки", "Самая-самая", "Красотка", - гласят комментарии под снимком.

Ранее певица Диная рассказала о своей болезни. Артистка отметила, что с таким диагнозом не ходят, и призналась, что испытывает адские боли.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/2041289-samaya-samaya-romanticheskiy-obraz-pevitsy-dinai-vpechatlil-set/

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