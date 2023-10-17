"Самая-самая": романтический образ певицы Динаи впечатлил Сеть

Отечественная певица Диная, известная в прошлом как Адеми, разместила в Instagram-аккаунте новое фото и восхитила поклонников романтическим образом, передает NUR.KZ.

"В предвкушении", - лаконично подписала певица фото.

Диная отметила локацию - это Москва. Она запечатлелась на балконе в коротком белом халате, который спустила с плеч.

Артистка похвасталась длинными стройными ногами, снявшись на камеру босой. Распущенные светлые волосы исполнительницы добавили образу романтичности.

Фото тут же запестрело от смайликов в виде красных сердец и огня.

"Какая!", "Красивые ножки", "Самая-самая", "Красотка", - гласят комментарии под снимком.

Ранее певица Диная рассказала о своей болезни. Артистка отметила, что с таким диагнозом не ходят, и призналась, что испытывает адские боли.