"Самая-самая": романтический образ певицы Динаи впечатлил Сеть
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Отечественная певица Диная, известная в прошлом как Адеми, разместила в Instagram-аккаунте новое фото и восхитила поклонников романтическим образом, передает NUR.KZ.
"В предвкушении", - лаконично подписала певица фото.
Диная отметила локацию - это Москва. Она запечатлелась на балконе в коротком белом халате, который спустила с плеч.
Артистка похвасталась длинными стройными ногами, снявшись на камеру босой. Распущенные светлые волосы исполнительницы добавили образу романтичности.
Фото тут же запестрело от смайликов в виде красных сердец и огня.
"Какая!", "Красивые ножки", "Самая-самая", "Красотка", - гласят комментарии под снимком.
Ранее певица Диная рассказала о своей болезни. Артистка отметила, что с таким диагнозом не ходят, и призналась, что испытывает адские боли.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/2041289-samaya-samaya-romanticheskiy-obraz-pevitsy-dinai-vpechatlil-set/