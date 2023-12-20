Шоу-бизнес

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спецпроекты

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как работает NUR
Калейдоскоп
Новости мира
Общество
Политика и экономика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоу-бизнес
Эзотерика
30 лет независимости Казахстана

"Креативно, элегантно, красиво": образ Гульназ Жолановой получил высокую оценку фанатов

Опубликовано:

Гульназ Жоланова
Гульназ Жоланова. Фото: instagram.com/zholanova_gulnaz

Казахстанская актриса Гульназ Жоланова, звезда фильмов "Аким" и "Тараз", продемонстрировала новый образ - она запечатлелась в шелковой блузке с открытой спиной, передает NUR.KZ.

Недавно Гульназ Жоланова похвасталась стройной фигурой в коротких шортах. Теперь же на суд своих поклонников она приготовила романтический новогодний образ. Такой в объективе камеры увидела актрису фотограф Гаухар Омар. Видео Гульназ разместила в своем Instagram.

Пользователи Казнета не поскупились на "огонечки" и "сердечки".

"Самая моя любимая актриса, классная", "Какая же ты красивая, как бы не сглазить", "Как всегда, супер", "Очень креативно, элегантно, красиво", - написали ей фанаты.

Напомним, в начале этого года Гульназ Жолановой провели обряд "сырға салу". Актриса рассказала о своем избраннике. Мы также писали о развитии карьеры актрисы, которая сыграла в фильмах "Тараз", "Аким", "Бизнес по-казахски" и других.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/2051620-kreativno-elegantno-krasivo-obraz-gulnaz-zholanovoy-poluchil-vysokuyu-otsenku-fanatov/

pixel

Мы используем файлы cookie

Они помогают настраивать сайт под вас: предлагать интересные статьи и показывать полезную рекламу. Принципы работы этих файлов описаны в нашей политике конфиденциальности.