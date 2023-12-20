"Креативно, элегантно, красиво": образ Гульназ Жолановой получил высокую оценку фанатов

Казахстанская актриса Гульназ Жоланова, звезда фильмов "Аким" и "Тараз", продемонстрировала новый образ - она запечатлелась в шелковой блузке с открытой спиной, передает NUR.KZ.

Недавно Гульназ Жоланова похвасталась стройной фигурой в коротких шортах. Теперь же на суд своих поклонников она приготовила романтический новогодний образ. Такой в объективе камеры увидела актрису фотограф Гаухар Омар. Видео Гульназ разместила в своем Instagram.

Пользователи Казнета не поскупились на "огонечки" и "сердечки".

"Самая моя любимая актриса, классная", "Какая же ты красивая, как бы не сглазить", "Как всегда, супер", "Очень креативно, элегантно, красиво", - написали ей фанаты.

Напомним, в начале этого года Гульназ Жолановой провели обряд "сырға салу". Актриса рассказала о своем избраннике. Мы также писали о развитии карьеры актрисы, которая сыграла в фильмах "Тараз", "Аким", "Бизнес по-казахски" и других.