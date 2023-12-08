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30 лет независимости Казахстана

Гульназ Жоланова похвасталась фигурой в коротких шортах

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Гульназ Жоланова
Гульназ Жоланова. Фото: instagram.com/zholanova_gulnaz

Казахстанская актриса Гульназ Жоланова, известная по фильмам "Аким", "Тараз", "Бизнес по-казахски", разместила в своем Instagram-аккаунте новые фото и восхитила фанатов, передает NUR.KZ.

Образ Гульназ на новых фото понравился ее подписчикам. Актриса запечатлелась в белой блузке, черных шортах и сапогах в тон к ним.

"Как не выгулять такой look?! Как вам новая рубрика на моей странице? Нравится?" - отметила она.

"Какая красивая Снегурочка. Люблю тебя", "Для меня вы реально красотка, нежная", "Прелесть, обожаю тебя", "Супер", "Шикарная", "Красивая актриса", - отметили восхищенные подписчики.

Напомним, в начале этого года Гульназ Жолановой провели обряд "сырға салу". А позже она рассказала о своем избраннике. Мы также писали о развитии карьеры актрисы.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/2049813-gulnaz-zholanova-pohvastalas-figuroy-v-korotkih-shortah/

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