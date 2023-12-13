"Кто сказал, что я не ношу платья?": сменившая имидж Гульмира Избасханова очаровала Сеть

Молодая казахстанская певица Гульмира Избасханова показала свое преображение и очень удивила подписчиков в Instagram, которые остались в восторге, передает NUR.KZ.

На кадрах, которые Гульмира разместила в своем блоге, она запечатлена на фоне Галатской башни в Стамбуле в красном платье с открытыми плечами и длинным шлейфом. На голове певицы красуется тиара.

Фоном к видео звучит песня в исполнении Евгении Сотниковой "Улетай на крыльях ветра".

"Кто сказал, что Гульмира не носит платья?" - написала она.

"Если еще отрастить волосы до плеч, красивей тебя девушки не будет", "Ну наконец-то женственность", "Тебе очень к лицу платья", "Вот это да! Прекрасно", "Королева", - отреагировали пользователи соцсети.

Напомним, ранее заявившая о проведении "сырға салу" Гульмира Избасханова призналась, что пошутила. Девушка также рассказала, что приобрела квартиру в Алматы.