"Кто сказал, что я не ношу платья?": сменившая имидж Гульмира Избасханова очаровала Сеть
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Молодая казахстанская певица Гульмира Избасханова показала свое преображение и очень удивила подписчиков в Instagram, которые остались в восторге, передает NUR.KZ.
На кадрах, которые Гульмира разместила в своем блоге, она запечатлена на фоне Галатской башни в Стамбуле в красном платье с открытыми плечами и длинным шлейфом. На голове певицы красуется тиара.
Фоном к видео звучит песня в исполнении Евгении Сотниковой "Улетай на крыльях ветра".
"Кто сказал, что Гульмира не носит платья?" - написала она.
"Если еще отрастить волосы до плеч, красивей тебя девушки не будет", "Ну наконец-то женственность", "Тебе очень к лицу платья", "Вот это да! Прекрасно", "Королева", - отреагировали пользователи соцсети.
Напомним, ранее заявившая о проведении "сырға салу" Гульмира Избасханова призналась, что пошутила. Девушка также рассказала, что приобрела квартиру в Алматы.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/2050595-kto-skazal-chto-ya-ne-noshu-platya-smenivshaya-imidzh-gulmira-izbashanova-ocharovala-set/