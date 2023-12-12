"Снегурочка или Коркыт ата?": зимнее перевоплощение Мадины Садвакасовой удивило Казнет
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Мадина Садвакасова удивила пользователей Сети перевоплощением в зимнюю красавицу. Видео певица опубликовала в Instagram и предложила поклонникам угадать, в кого она перевоплотилась, передает NUR.KZ.
Мадина Садвакасова побелела в буквальном смысле с головы до ног. Артистка прошла полное перевоплощение - даже ресницы 44-летней певицы стали белыми.
Необычный образ Садвакасова примерила для съемок в киносказке.
Исполнительница предложила поклонникам угадать, в кого она перевоплотилась.
"Я Фея или Волшебница, спасающая людей, застрявших в морозном поле?! Как меня лучше назвать? Сижу в лесу и жду, что у кого-нибудь сломается машина", - пошутила Садвакасова.
У подписчиков Мадины были свои предположения насчет ее образа.
"Вы похожи на Снежную королеву, ну или на Снегурочку", "Испугался, подумал, что Шайтан", "Коркыт ата, это Вы?", - написали в комментариях пользователи Сети.
Садвакасова любит раздвигать границы между мужским и женским - недавно она примерила мужской костюм и порассуждала о гендерном равенстве.
Мадина также рассказала о своем увлечении дзюдо - по словам певицы, она "отлично боролась".
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/2050356-snegurochka-ili-korkyt-ata-zimnee-perevoploschenie-madiny-sadvakasovoy-udivilo-kaznet/