"Снегурочка или Коркыт ата?": зимнее перевоплощение Мадины Садвакасовой удивило Казнет

Мадина Садвакасова удивила пользователей Сети перевоплощением в зимнюю красавицу. Видео певица опубликовала в Instagram и предложила поклонникам угадать, в кого она перевоплотилась, передает NUR.KZ.

Мадина Садвакасова побелела в буквальном смысле с головы до ног. Артистка прошла полное перевоплощение - даже ресницы 44-летней певицы стали белыми.

Необычный образ Садвакасова примерила для съемок в киносказке.

Исполнительница предложила поклонникам угадать, в кого она перевоплотилась.

"Я Фея или Волшебница, спасающая людей, застрявших в морозном поле?! Как меня лучше назвать? Сижу в лесу и жду, что у кого-нибудь сломается машина", - пошутила Садвакасова.

У подписчиков Мадины были свои предположения насчет ее образа.

"Вы похожи на Снежную королеву, ну или на Снегурочку", "Испугался, подумал, что Шайтан", "Коркыт ата, это Вы?", - написали в комментариях пользователи Сети.

Садвакасова любит раздвигать границы между мужским и женским - недавно она примерила мужской костюм и порассуждала о гендерном равенстве.

Мадина также рассказала о своем увлечении дзюдо - по словам певицы, она "отлично боролась".