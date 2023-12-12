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"Снегурочка или Коркыт ата?": зимнее перевоплощение Мадины Садвакасовой удивило Казнет

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Мадина Садвакасова
Мадина Садвакасова. Фото: instagram.com/sadvakasovamadina

Мадина Садвакасова удивила пользователей Сети перевоплощением в зимнюю красавицу. Видео певица опубликовала в Instagram и предложила поклонникам угадать, в кого она перевоплотилась, передает NUR.KZ.

Мадина Садвакасова побелела в буквальном смысле с головы до ног. Артистка прошла полное перевоплощение - даже ресницы 44-летней певицы стали белыми.

Необычный образ Садвакасова примерила для съемок в киносказке.

Исполнительница предложила поклонникам угадать, в кого она перевоплотилась.

"Я Фея или Волшебница, спасающая людей, застрявших в морозном поле?! Как меня лучше назвать? Сижу в лесу и жду, что у кого-нибудь сломается машина", - пошутила Садвакасова.

У подписчиков Мадины были свои предположения насчет ее образа.

"Вы похожи на Снежную королеву, ну или на Снегурочку", "Испугался, подумал, что Шайтан", "Коркыт ата, это Вы?", - написали в комментариях пользователи Сети.

Садвакасова любит раздвигать границы между мужским и женским - недавно она примерила мужской костюм и порассуждала о гендерном равенстве.

Мадина также рассказала о своем увлечении дзюдо - по словам певицы, она "отлично боролась".

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/2050356-snegurochka-ili-korkyt-ata-zimnee-perevoploschenie-madiny-sadvakasovoy-udivilo-kaznet/

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