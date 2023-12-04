"Отлично боролась": Мадина Садвакасова рассказала, что занималась дзюдо

44-летняя казахстанская певица Мадина Садвакасова рассказала в Instagram, что в детстве ходила на секцию по дзюдо и могла похвастаться успехами в спортивной борьбе, передает NUR.KZ.

Нежная и хрупкая Мадина, как выяснилось, обладала неплохими качествами борца. Об этом она рассказала своим фанатам. Артистка написала об этом в новой публикации, которую сопроводила интересными фото.

"Еще будучи в школе я ходила на дзюдо два года. Не вяжется с моим образом, да? Но это было в моей жизни. Я отлично боролась", - заявила она.

"Нежная", "Красавица", "Думаю, вы в школе был еще певицей", "Почему не вяжется? Я бы поверила, что вы ходили на дзюдо", "Самая огненная", - отметили фанаты.

Недавно Мадина Садвакасова назвала свой рост.