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"Это она хотела в президенты?": танцы Ксении Собчак вызвали недоумение в Сети

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Ксения Собчак
Ксения Собчак. Фото: instagram.com/xenia_sobchak

Ксения Собчак решила станцевать для подписчиков Instagram в честь начала сезона корпоративов. Мнения пользователей Сети в отношении увиденного разделились, передает NUR.KZ.

Ксения Собчак празднует начало предновогоднего сезона. Для известной телеведущей это сезон корпоративных мероприятий - а это значит, что Деда Мороза Собчак будет видеть регулярно (собственно, как и он ее).

Реакцию Дедушки мы не видели, а вот Ксения Анатольевна исполнила танец радости по поводу ежедневных встреч с главным героем из Лапландии. Полупрозрачная белая блузка, черная юбка, собранные волосы и импровизированные движения под "Ананасовый сироп" - комбинация получилась ударной.

"Это я праздную начало сезонов корпоративов, когда примерно к 31 декабря я страстно возненавижу Деда Мороза (потому что по работе увижу его раз 20)", - написала Собчак под публикацией. Текст теледива сопроводила смеющимися смайликами.

Некоторые тоже восприняли танцы Ксении с юмором, однако многих пост обескуражил.

"И эта особа еще хотела стать президентом России?", "Это танец Снегурочки?", "Просто дурачится, и что в этом плохого?", "Ксюшины шутки это отдельный вид кринжа", "Это она хотела в президенты?", "Я думала вы Волочкову пародируете...", - написали в комментариях под видео.

Недавно российская звезда смутила подписчиков по другому поводу - Собчак показала необычный элемент декора в своем доме.

Также Ксения ответила на слухи о хирургическом вмешательстве на своем теле.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/2050268-eto-ona-hotela-v-prezidenty-tantsy-ksenii-sobchak-vyzvali-nedoumenie-v-seti/

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