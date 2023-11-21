"Печень в коробочке?": элемент декора в доме Ксении Собчак обескуражил пользователей Сети

Ксения Собчак похвасталась новым декоративным украшением для дома в своем Instagram. Однако, его форма и значение вызвало множество вопросов в комментариях, передает NUR.KZ.

Телеведущая опубликовала пост в Instagram, в котором гордо продемонстрировала новый элемент декора в своем доме. Подписывая публикацию, Собчак отметила, что является большой поклонницей современного искусства. Телезвезда рассказала, что именно привлекает ее в таких вещах.

«Современное искусство большая моя страсть. Именно оно делает дом неповторимым и непохожим на "дубайский стандарт"», - написала Ксения.

Судя по всему, это не первое и уж точно не последнее подобное приобретение телеведущей.

«Вот так, скромными шажками уже могу сказать о себе важное и далекое слово "коллекционер"», - добавила Собчак.

Пользователи Сети попытались угадать, что означает новая покупка Ксении.

«Кто что увидел, а для меня это эмбриончик», «Ксен и Богомол», «Если в рамке это желудок, то надо перевернуть на другое ребро», «А чья это печень в коробочке?» - написали в комментариях под публикацией.

Пару недель назад критике фанатов подвергся образ Ксении на день рождения. Также мы писали ранее, что рэпер Моргенштерн прокатил Собчак по Дубаю на роскошном авто после совместного интервью.