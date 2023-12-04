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"Я за любые улучшения себя": Ксения Собчак ответила на слухи о пластических операциях

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Ксения Собчак
Ксения Собчак. Фото: instagram.com/xenia_sobchak

Ксения Собчак решила ответить на слухи о хирургическом вмешательстве на своем теле. Известная ведущая выложила фото "без фильтров" и рассказала в Instagram, делала ли пластику, передает NUR.KZ.

Ксения Собчак решила положить конец слухам о хирургическом вмешательстве на некоторых частях своего тела. Телеведущая показалась поклонникам в Instagram "без фильтра и фейстюна" и рассказала, делала ли она определенные пластические операции.

"Услышала тут новую версию от «друзей». Якобы я сделала грудь и попу. Что же, это мило, я вообще за любые улучшения себя, но пока не планировала , не потому что я такая идеальная, а потому что искренне люблю и свою грудь и попу. Даже если сейчас и поправилась.

Принимайте меня даже пухляшкой. Ивлеева худеет, Собчак толстеет - я просто балансирую эту вселенную", - написала Собчак, сопроводив подпись смеющимися смайликами.

Недавно пользователей Сети обескуражил необычный элемент декора в доме Собчак.

Что касается другой телеведущей, упомянутой в публикации, Насти Ивлеевой, то ее исхудавшая фигура продолжает быть предметом обсуждения.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/2048961-ya-za-lyubye-uluchsheniya-sebya-kseniya-sobchak-otvetila-na-sluhi-o-plasticheskih-operatsiyah/

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