"Жизнь - это лучший университет": Жазира Еркин рассказала о себе

Жазира Еркин. Фото: instagram.com/zhazira_yerkin

Молодая казахстанская актриса Жазира Еркин рассказала, как шла к заветной мечте. Еще в юности она была нацелена на удачу и не боялась трудностей, что со временем привело ее в кино, передает NUR.KZ.

Жазира рассказала, что стала жить отдельно от родителей, как только ей исполнилось 18 лет.

"Тогда мне хотелось поскорее повзрослеть, я еле уговорила родителей. Мне было интересно ощутить свободу. Но этот интерес закончился вместе с деньгами в моем кармане. Трудности юности - самый интересный период. Я твердо решила, что буду сниматься в кино.

Поначалу наливала чай на программах "Қызықlife", "Ду қол шоколад", "Қызықtimes", потом три года занималась музыкальным редактированием. Если коротко, то научилась быть ответственной и принимать решения", - написала Жазира в Instagram.

Звезда сериала "Бажа" считает, что молодым людям, которым больше 20 лет, полезно пожить год в другом городе или другой стране. Поскольку жизненный опыт дает смелость, знания и расширяет кругозор.

"Жизнь - это самый лучший университет. Ее философию ты осваиваешь на практике", - заключила молодая актриса.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/1990198-zhizn-eto-luchshiy-universitet-zhazira-erkin-rasskazala-o-sebe/