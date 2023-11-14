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"Любая погода к лицу": Асель Сагатова восхитила поклонников атмосферным видео

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Асель Сагатова
Асель Сагатова. Фото: instagram.com/asselsagatova

Асель Сагатова совершила прогулку по лесу. Казахстанская актриса не упустила возможности снять красивое видео среди деревьев, которое восхитило поклонников ее творчества, передает NUR.KZ.

Видео Сагатова опубликовала в своем Instagram-аккаунте. Девушка примерила осенний образ и вышла на прогулку. Асель много улыбалась, кружилась и позировала около тополей, берез и дубов. Публикацию актриса подписала одним эмодзи с желто-красным листочком.

Подписчики звезды оценили ее мягкий образ и поспешили одарить ее комплиментами.

"Всегда прекрасная! Всегда сдержанная! Достойный представитель казахского кино и шоу-бизнеса в общем! Продолжайте в том же духе!", "Любая погода Вам к лицу", "Какая обаятельная женщина", - восхитились пользователи Сети в комментариях.

Ранее мы рассказывали, по каким фильмам знаменита и как живет Асель Сагатова.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/2045712-lyubaya-pogoda-k-litsu-asel-sagatova-voshitila-poklonnikov-atmosfernym-video/

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