"Любая погода к лицу": Асель Сагатова восхитила поклонников атмосферным видео

Асель Сагатова совершила прогулку по лесу. Казахстанская актриса не упустила возможности снять красивое видео среди деревьев, которое восхитило поклонников ее творчества, передает NUR.KZ.

Видео Сагатова опубликовала в своем Instagram-аккаунте. Девушка примерила осенний образ и вышла на прогулку. Асель много улыбалась, кружилась и позировала около тополей, берез и дубов. Публикацию актриса подписала одним эмодзи с желто-красным листочком.

Подписчики звезды оценили ее мягкий образ и поспешили одарить ее комплиментами.

"Всегда прекрасная! Всегда сдержанная! Достойный представитель казахского кино и шоу-бизнеса в общем! Продолжайте в том же духе!", "Любая погода Вам к лицу", "Какая обаятельная женщина", - восхитились пользователи Сети в комментариях.

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