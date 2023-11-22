"Прекрасно выглядишь": Асель Сагатова восхитила поклонников неординарным образом

Асель Сагатова опубликовала новое видео в Instagram, которое заставило поклонников восхищаться ее красотой. Повседневный образ актрисы разбавило необычное боди, передает NUR.KZ.

Асель Сагатова умеет удивлять и восхищать. Новый образ 38-летней актрисы театра и кино не стал исключением. Девушка выложила видео в Instagram, креативно продемонстрировав свой образ. Повседневный наряд Сагатова разбавила неординарным боди с необычным узлом на груди.

"Ой-ой, что за рилс обнаружила у себя", - подписала публикацию артистка.

Поклонники оценили креативность и аутфит любимой актрисы.

"Ой, какая красотка", "Прекрасно выглядишь, удачи тебе", "Эталон красоты", "Всегда модная и красивая Асель", "Она мне нравится", - пишут восхищенные подписчики Асель Сагатовой.

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