"Просто вульгарно": новые фото Ирины Шейк раскритиковали поклонники

Ирина Шейк продемонстрировала брендовые наряды в новой фотосессии. Кадры, опубликованные в Instagram модели, пришлись по вкусу далеко не всем - некоторые фото назвали "вульгарными", передает NUR.KZ.

37-летняя Ирина Шайхлисламова, известная как Ирина Шейк, никогда не чуралась резких и необычных образов - вспомнить хотя бы ее недавнее "маскулинное" преображение. Однако, в этот раз известная модель решила раздвинуть новые рамки экстравагантности. Белье на "замочке" и мини-бюстгальтер явно повергли в шок подписчиков Ирины.

Судя по комментариям под публикацией, пользователей Сети смутили не только некоторые наряды, но и позы Шейк. Даже западные подписчики Ирины оказались обескуражены.

"Не знаю... мне кажется, некоторые из этих фотографий не нужны", "Четвертое фото лишнее", "Это фэшн-фотографии? Это просто вульгарно", "Мир сходит с ума все больше и больше", - пишут под постом моралисты.

Недавняя фотосессия Шейк для обложки американского Elle получилась более традиционной.