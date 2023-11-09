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Ирина Шейк примерила боди для обложки американского Elle (фото)

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Ирина Шейк позирует для американского Elle
Ирина Шейк. Фото: instagram.com/irinashayk

37-летняя Ирина Шейк примерила несколько образов для американского издания Elle. Супермодель опубликовала обложку журнала в своем Instagram, а также снимки с фотосессии, передает NUR.KZ.

Российская модель украсила обложку ноябрьского номера Elle USA, примерив черный боди и синий жакет на пуговицах. Завершили образ золотые украшения - серьги и браслет. Туфли и сумка также имели позолоченные элементы.

На одной из фотографий Ирина сбросила жакет, гордо демонстрируя черный боди. Также супермодель предстала перед камерой крупным планом в берете и темном свитере.

Ранее Шейк делилась фото топлес с отдыха с экс-возлюбленным. В июле этого года российскую актрису заподозрили в романе с бывшим мужем Жизель Бюндхен.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/career/2044853-irina-sheyk-primerila-bodi-dlya-oblozhki-amerikanskogo-elle-foto/

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