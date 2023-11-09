Ирина Шейк примерила боди для обложки американского Elle (фото)

37-летняя Ирина Шейк примерила несколько образов для американского издания Elle. Супермодель опубликовала обложку журнала в своем Instagram, а также снимки с фотосессии, передает NUR.KZ.

Российская модель украсила обложку ноябрьского номера Elle USA, примерив черный боди и синий жакет на пуговицах. Завершили образ золотые украшения - серьги и браслет. Туфли и сумка также имели позолоченные элементы.

На одной из фотографий Ирина сбросила жакет, гордо демонстрируя черный боди. Также супермодель предстала перед камерой крупным планом в берете и темном свитере.

Ранее Шейк делилась фото топлес с отдыха с экс-возлюбленным. В июле этого года российскую актрису заподозрили в романе с бывшим мужем Жизель Бюндхен.