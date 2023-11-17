Изменилась до неузнаваемости: Ирина Шейк примерила маскулинный образ (фото)

Ирина Шейк удивила поклонников новой фотосессией для обложки журнала. Модель примерила на себя маскулинный образ. Снимки Шейк опубликовала в Instagram, передает NUR.KZ.

Ирина Шейк не боится резких и кардинальных перевоплощений ради эффектных снимков. Фотосессия для обложки журнала "Re-Edition" не стала исключением - модель примерила с полдюжины разных образов. Брутальная маскулинность с байкерской эстетикой, футуристичность с ярко-зеленым макияжем, а также короткий белый парик с черной майкой - эти и другие "луки" порой заставляют задуматься - а Ирина ли это?

Совсем недавно российская супермодель примеряла более классический образ - на обложке американского Elle она предстала в красивом боди.