Шоу-бизнес

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спецпроекты

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как работает NUR
Калейдоскоп
Новости мира
Общество
Политика и экономика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоу-бизнес
Эзотерика
30 лет независимости Казахстана

Изменилась до неузнаваемости: Ирина Шейк примерила маскулинный образ (фото)

Опубликовано:

Ирина Шейк
Ирина Шейк. Фото: instagram.com/irinashayk

Ирина Шейк удивила поклонников новой фотосессией для обложки журнала. Модель примерила на себя маскулинный образ. Снимки Шейк опубликовала в Instagram, передает NUR.KZ.

Ирина Шейк не боится резких и кардинальных перевоплощений ради эффектных снимков. Фотосессия для обложки журнала "Re-Edition" не стала исключением - модель примерила с полдюжины разных образов. Брутальная маскулинность с байкерской эстетикой, футуристичность с ярко-зеленым макияжем, а также короткий белый парик с черной майкой - эти и другие "луки" порой заставляют задуматься - а Ирина ли это?

Совсем недавно российская супермодель примеряла более классический образ - на обложке американского Elle она предстала в красивом боди.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/2046314-izmenilas-do-neuznavaemosti-irina-sheyk-primerila-maskulinnyy-obraz-foto/

Мы используем файлы cookie

Они помогают настраивать сайт под вас: предлагать интересные статьи и показывать полезную рекламу. Принципы работы этих файлов описаны в нашей политике конфиденциальности.