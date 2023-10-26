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30 лет независимости Казахстана

"Для меня важен комфорт": Say Mo рассказала о своем райдере

Опубликовано:

Say Mo
Say Mo. Фото: instagram.com/say_mo__

Казахстанская исполнительница Say Mo рассказала в программе "Жаңа түнгі студияда" Нурлану Коянбаеву и его соведущим о своих требованиях к организаторам концертов, передает NUR.KZ.

Say Mo рассказала, что не сильно требовательна к организаторам, но заботится прежде всего о своем комфорте и комфорте зрителей.

"Райдер должен быть у каждого артиста, будь то танцор или кто другой, выступающий на сцене, потому что это твои требования, то, что тебе нравится.

Райдер бывает по технической части и бытовой. Техническая часть - это требования к качеству звука, микрофонам, наушникам, экрану, колонкам. Это делается для удобства артиста и зрителей", - рассказала она.

Певица также ответила, какие автомобили ей предоставляет встречающая сторона.

"Каждый организатор оговаривает заранее, какую машину может предоставить. Я не требую авто определенной марки, но для меня в первую очередь важен комфорт.

Это, конечно, должно быть авто бизнес-класса. Но, к примеру, в Караганде. Талдыкоргане, Жезказгане мы довольствуемся тем, что есть, а в Алматы и Астане уже можно заявлять", - отметила она.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/career/2042636-dlya-menya-vazhen-komfort-say-mo-rasskazala-o-svoem-raydere/

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