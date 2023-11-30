Say Mo похвасталась своей новой квартирой (видео)
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Казахстанская певица Say Mo рассказала своим подписчикам в Instagram о большом приобретении - артистка купила долгожданную квартиру в новостройке, передает NUR.KZ.
Певица не смогла скрыть своей радости. Она отметила, что ей все нравится в новой квартире, особенно большие окна и вид на окрестности.
"Моя первая квартира. Пусть и у вас будет такая. Теперь нужны деньги на ремонт", - отметила она.
"Мо, молодец! Поздравляю! Никого не слушаешь, идешь своей дорогой, восхищаюсь тобой", "Скоро будет еще одно радостное событие у вас", "Умничка, дорогая, пусть в этой квартире царит любовь и спокойствие", "Я так рада за вас, счастливой жизни и уюта", "Поздравляю! Дальше - больше", - написали ей коллеги и фанаты.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/2048334-say-mo-pohvastalas-svoey-novoy-kvartiroy-video/