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30 лет независимости Казахстана

Say Mo похвасталась своей новой квартирой (видео)

Опубликовано:

Say Mo
Say Mo. Кадр из видео: instagram.com/say_mo__

Казахстанская певица Say Mo рассказала своим подписчикам в Instagram о большом приобретении - артистка купила долгожданную квартиру в новостройке, передает NUR.KZ.

Певица не смогла скрыть своей радости. Она отметила, что ей все нравится в новой квартире, особенно большие окна и вид на окрестности.

"Моя первая квартира. Пусть и у вас будет такая. Теперь нужны деньги на ремонт", - отметила она.

"Мо, молодец! Поздравляю! Никого не слушаешь, идешь своей дорогой, восхищаюсь тобой", "Скоро будет еще одно радостное событие у вас", "Умничка, дорогая, пусть в этой квартире царит любовь и спокойствие", "Я так рада за вас, счастливой жизни и уюта", "Поздравляю! Дальше - больше", - написали ей коллеги и фанаты.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/2048334-say-mo-pohvastalas-svoey-novoy-kvartiroy-video/

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