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"Что вы к ней пристали?": фигура исхудавшей Ивлеевой вновь стала предметом обсуждения в Сети

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Настя Ивлеева
Настя Ивлеева. Фото: instagram.com/nastyaivleeva

Настя Ивлеева опубликовала фото с прогулки по чилийским лесам в Instagram. Внимание пользователей Сети, однако, привлекла не столько красивая природа, сколько фигура блогера, передает NUR.KZ.

Настя Ивлеева находится в чилийском городке Пуэрто-Варас. Телеведущая решила насладиться красотами местной природы и отправилась в лес. Для прогулки Ивлеева выбрала черный спортивный наряд - фото девушка опубликовала в Instagram. Вместо подписей - эмодзи ящерицы, кустарников и зеленых листьев.

В комментариях, однако, разговоры только про фигуру Ивлеевой. Многих продолжает пугать исхудавший вид телеведущей.

"Госпиталь в помощь...", "Чего похудела?", - пишут подписчики Насти.

Другие, однако, вступились за телезвезду, отметив, что ей это идет.

"Что вы к ней пристали, мне кажется, для здоровья правильно питаться и спорт лучше", "Мне нравится та прекрасная аура, атмосфера, вайб, который от тебя исходит", "Идеально выглядишь", - говорят поклонники Ивлеевой.

Споры вокруг "новой" фигуры телеведущей разгорелись довольно давно - ранее фото Насти Ивлеевой в вечернем образе уже тревожили поклонников.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/2046987-chto-vy-k-ney-pristali-figura-ishudavshey-ivleevoy-vnov-stala-predmetom-obsuzhdeniya-v-seti/

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