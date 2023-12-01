"Начала жизнь заново": потерявшая малыша Асель Аскар сделала заявление

Асель Аскар опубликовала новое видео в Instagram. На кадрах видно, что вечерний образ телеведущей не оставил равнодушным представителей противоположного пола, передает NUR.KZ.

Асель Аскар знает, как обратить на себя внимание - будь то душераздирающие личные истории, эффектные фотосессии или просто ролики, поднимающие настроение. А иногда актрисе достаточно просто пройти по коридору в длинном платье - и внимание мужчин будет обеспечено. Последнее видео Асель в Instagram - тому показатель.

Девушка пришла на премьеру фильма и решила снять красивую проходку для соцсетей - на кадрах видно, как молодые люди оборачиваются ей вслед.

Асель этого не заметила - актриса явно сфокусирована на себе. После потери ребенка осенью прошлого года Аскар вновь посещает мероприятия и радуется жизни.

"Я начала жизнь заново", - подписала публикацию девушка.

Недавний пост потерявшей ребенка Асель Аскар растрогал пользователей Сети. "Каждая плачет о своем, а боль одна", - писала тогда казахстанская звезда.

Несколько дней назад Аскар предстала перед поклонниками в роковом образе - некоторые сравнили ее с Софи Лорен, кто-то сказал, что она похожа на супругу Дракулы.