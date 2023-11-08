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"Каждая плачет о своем, а боль одна": пост потерявшей ребенка Асель Аскар растрогал пользователей Сети

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Асель Аскар
Асель Аскар. Фото: instagram.com/assel.askar

Асель Аскар поделилась мыслями после смерти 8-месячного сына. Телеведущая опубликовала фото малыша в Instagram и сопроводила его заметкой, написанной в одну из бессонных ночей, передает NUR.KZ

"Поспи пока, сынок. Напою тебе колыбельную...", - начала размышления Асель.

Телеведущая, потерявшая сына Айбарса в 8-месячном возрасте, высказалась о матерях, которые отрекаются от детей по своей воле, и о тех, чьи дети покидают этот мир. "Как же так??? Кому-то Бог дает, а потом отбирает, а кому-то ведь и дает и не раз, но они отказываются и предают своих ангелов", - пишет Асель Аскар.

32-летняя мама также поделилась заметкой, которую написала в октябре прошлого года, через некоторое время после смерти младшего сына. В ней девушка рассказала о множестве сообщений, которые она получала от матерей, переживших то же горе, что и она. "Каждая плачет о своем. А боль одна", - заключила Асель.

Аскар также поделилась своим способом отвлечься от грустных мыслей и жить дальше.

"А что еще остается делать? Ничего. Терпеть. В подушку выть. Занимать себя работой. Отвлекать пока отвлекается", - написала телеведущая под публикацией.

Печаль Асель Аскар разделили сотни подписчиц.

"31 октября было 8 лет, как ушел мой сын... боль в сердце и душе не проходит", "Даже худшему врагу не пожелаешь пройти через это... Очень тяжело, когда дети уходят раньше родителей", "Ком в горле... Сил и терпения Вам, Асель. Вы очень сильная женщина", - комментируют пользователи Сети.

Напомним, младший сын Асель Аскар скончался осенью прошлого года. Малышу было 8 месяцев.

А недавно мы писали о поступке, которым старший сын Асель растрогал соцсети.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/2044655-kazhdaya-plachet-o-svoem-a-bol-odna-post-poteryavshey-rebenka-asel-askar-rastrogal-polzovateley-seti/

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