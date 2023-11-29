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"Детка, ты пожар": примерившая чувственный образ Жаркынай Ханайым изумила соцсети

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Жаркынай Ханайым
Жаркынай Ханайым. Фото: instagram.com/jarkynaixanaiym

Актриса и певица Жаркынай Ханайым, экс-супруга актера Айдара Аскарбека, показала в Instagram чувственный образ и искупалась в комплиментах фанатов и коллег, передает NUR.KZ.

Жаркынай Ханайым показала, что умеет удивлять и примерять различные образы. Один из последних привел в восторг подписчиков и собрал массу "лайков".

"Что за бомбическая красотка", "Красавица", "Мать моя, женщина", "Детка, ты пожар", "Жаркынай топ, красавица", "Дождливая ночь", "Надо клип снять с Бейонсе и Шакирой", "Вау, супер", "Если может, то почему нет", "Женщина с большой буквы", "Фотогеничная", "Самооценка зашкаливает!", "Шикарно", "Вы тут Зена - королева воинов", - отреагировали коллеги и фанаты.

Напомним, недавно Жаркынай Ханайым рассказала, как снималась в клипе в ледяной воде. К слову, ее образ из этого клипа раскритиковали моралисты.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/2048230-detka-ty-pozhar-primerivshaya-chuvstvennyy-obraz-zharkynay-hanayym-izumila-sotsseti/

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