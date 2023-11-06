Образ Жаркынай Ханайым из нового клипа раскритиковали моралисты

Казахстанская актриса и певица Жаркынай Ханайым показала свой образ, в котором появилась в новом клипе. Однако не всем поклонникам в Instagram он пришелся по душе, передает NUR.KZ.

Накануне Жаркынай Ханайым поблагодарила в своем блоге творческую команду, которая работала над созданием нового клипа на песню "Түн-ай". Она отметила, что уже скоро состоится его премьера.

Жаркынай показала, какой образ выбрала для клипа.

"Красавица! Фигура! Обожаю", "Каждый заслуживает счастья", "Бомба", "Мне третье фото понравилось", "Казахская Николь Шерзингер", "Шикарная", "Нереальная", - написали преданные фанаты.

Однако моралисты высказали полярное мнение.

"Что это? Не по себе, когда видишь публичного человека в таком наряде. Что за воспитание ты даешь молодым девушкам?!", "Привлекаешь к себе внимание", "Ну разделась бы тогда уже!" - высказались комментаторы.

Жаркынай с юмором отреагировала на критику.

"Позже. Пусть зима пройдет, подождем", - написала она.