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"Сильно замерзла": Жаркынай Ханайым показала, как снималась в клипе в ледяной воде (видео)

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Жаркынай Ханайым
Жаркынай Ханайым. Фото: instagram.com/jarkynaixanaiym

Отечественная актриса и певица Жаркынай Ханайым, известная зрителям по сериалу "Рауза", показала в соцсети, как снимался клип на ее новую песню "Түн-ай", передает NUR.KZ.

Мы уже писали о том, что образ Жаркынай Ханайым из нового клипа раскритиковали моралисты. Певица вновь поделилась эффектными кадрами, снятыми в воде, а в сторис рассказала и даже показала, какой ценой ей далась эта съемка.

"Если что, это октябрь", - подписала она видео.

На кадрах замерзшая Жаркынай после съемок выбегает из холодной воды, члены съемочной группы накрывают ее теплым пледом, но даже спустя время сидя в теплой машине Жаркынай все еще дрожит.

"Я очень сильно замерзла, согрелась только спустя 2 часа", - отметила она.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/career/2047009-silno-zamerzla-zharkynay-hanayym-pokazala-kak-snimalas-v-klipe-v-ledyanoy-vode-video/

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