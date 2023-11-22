"Сильно замерзла": Жаркынай Ханайым показала, как снималась в клипе в ледяной воде (видео)

Отечественная актриса и певица Жаркынай Ханайым, известная зрителям по сериалу "Рауза", показала в соцсети, как снимался клип на ее новую песню "Түн-ай", передает NUR.KZ.

Мы уже писали о том, что образ Жаркынай Ханайым из нового клипа раскритиковали моралисты. Певица вновь поделилась эффектными кадрами, снятыми в воде, а в сторис рассказала и даже показала, какой ценой ей далась эта съемка.

"Если что, это октябрь", - подписала она видео.

На кадрах замерзшая Жаркынай после съемок выбегает из холодной воды, члены съемочной группы накрывают ее теплым пледом, но даже спустя время сидя в теплой машине Жаркынай все еще дрожит.

"Я очень сильно замерзла, согрелась только спустя 2 часа", - отметила она.