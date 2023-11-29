"Не позорь православие": "религиозные" фото Ивлеевой в коротких шортах возмутили Сеть

Настя Ивлеева решила эпатировать публику неоднозначными фотографиями с религиозным подтекстом. Телеведущая встала на колени перед алтарем в коротких шортах, передает NUR.KZ.

Настя Ивлеева всегда знала, как привлечь внимание к своей персоне. Вот и в последнее время телезвезду обсуждают довольно часто - сначала предметом для разговоров послужила ее исхудавшая фигура, а теперь неоднозначные фотографии в помещении, напоминающем церковь.

Для "молитвы" Ивлеева выбрала довольно провокационный наряд - черную приталенную футболку, а в тон к ней - короткие велосипедные шорты, которые облегают ноги. Фотографии в Instagram Настя сопроводила довольно жуткой музыкой.

Подписчики ведущей ее посыл не особо поняли.

"Не позорь православие и церковь!", "Сатана вами доволен", "Куда-то Настю унесло", "Что за дичь?!", "Это как-то называется картина - на груди крестик, а в душе нолик", - пишут в комментариях Ивлеевой.

Недавно Настя умилила поклонников архивными фото из юности.