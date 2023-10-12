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"Была обычной девочкой": Ивлеева умилила редкими архивными фото из юности

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Настя Ивлеева
Настя Ивлеева. Фото: instagram.com/_agentgirl_

Российский блогер и телеведущая Настя Ивлеева показала в Instagram редкие архивные фото из юности. Фанаты умилились снимкам и поинтересовались, общается ли теледива со старыми друзьями, передает NUR.KZ.

"Райончик. Врываемся во вторник, а думаем про пятничку", - подписала она фото.

На снимках юная Настя еще не яркая блондинка, а шатенка. На одном из фото в карусели она позирует вместе с подругой у старого, разбитого авто, на другом - девочки сидят у пруда, на следующем фото - стоят у горки на детской площадке.

Есть также фото, где Ивлеева запечатлена в кругу друзей, а еще сидящей за компьютером в своей комнате.

"Интересно, а сейчас она общается с этими людьми?", "Здорово помнить и ценить, кем ты был, а не гламурно открещиваться от прошлого, достигнув богемной тусы", "Такая атмосфера веет от этих фотографий. Аж мурашки от понимания, что вы были такой же обычной девочкой, в средней комнате с обычным компьютером, с мандаринкой на столе", - отреагировали пользователи соцсети.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/2040728-byla-obychnoy-devochkoy-ivleeva-umilila-redkimi-arhivnymi-foto-iz-yunosti/

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