"Не хочу быть примерной": Асель Аскар надела платок и высказала отношение к хиджабам (фото)

Асель Аскар показалась подписчикам Instagram в непривычном для себя образе - известная телеведущая примерила платок и порассуждала о том, стоит ли ей надеть хиджаб, передает NUR.KZ.

32-летняя телеведущая задалась вопросом - стоит ли надеть хиджаб? Асель Аскар попробовала покрыть голову платком - в таком виде она показалась своим подписчикам в Instagram. Поклонники выразили свое мнение по этому поводу.

"Асельчик, вам лучше без. Вы юморная, позитивная, веселая, красивая!", "Брось, лучше оставайся такой же дерзкой", - написали Асель в Instagram.

"Хиджаб пока отменяется", - заключила телезвезда.

Асель Аскар в платке. Скрин: instagram.com/assel.askar

Однако, судя по всему, однозначно отказываться от идеи Асель Аскар не решилась.

"Зарекаться не буду. Но! пока точно не одену. И вообще, это не подходит под мой характер. Не хочу быть примерной", - написала телеведущая.

Недавно Асель рассмешила подписчиков забавным видео о "вечном" похудении.