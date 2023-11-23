"Не хочу быть примерной": Асель Аскар надела платок и высказала отношение к хиджабам (фото)
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Асель Аскар показалась подписчикам Instagram в непривычном для себя образе - известная телеведущая примерила платок и порассуждала о том, стоит ли ей надеть хиджаб, передает NUR.KZ.
32-летняя телеведущая задалась вопросом - стоит ли надеть хиджаб? Асель Аскар попробовала покрыть голову платком - в таком виде она показалась своим подписчикам в Instagram. Поклонники выразили свое мнение по этому поводу.
"Асельчик, вам лучше без. Вы юморная, позитивная, веселая, красивая!", "Брось, лучше оставайся такой же дерзкой", - написали Асель в Instagram.
"Хиджаб пока отменяется", - заключила телезвезда.
Однако, судя по всему, однозначно отказываться от идеи Асель Аскар не решилась.
"Зарекаться не буду. Но! пока точно не одену. И вообще, это не подходит под мой характер. Не хочу быть примерной", - написала телеведущая.
Недавно Асель рассмешила подписчиков забавным видео о "вечном" похудении.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/2047230-ne-hochu-byt-primernoy-asel-askar-primerila-platok-i-vyskazala-otnoshenie-k-hidzhabam-foto/