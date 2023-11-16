"Когда-нибудь похудеем": Асель Аскар развеселила Казнет позитивным видео

Асель Аскар опубликовала в Instagram забавное видео, обращенное ко всем "худеющим". Юмор известной телеведущей оценили пользователи Сети, передает NUR.KZ.

"Когда-нибудь мы похудеем", - так, смеясь, Асель Аскар подписала публикацию, которая откликнулась сотням подписчиц телеведущей. На видео девушка подвернула кофту на животе и танцует под песню, воспевающую мечты девушек о стройном теле.

Девушки в комментариях поняли бодипозитивный посыл Асель и, как один, принялись комментировать забавное видео.

"С понедельника точно начну", "Вечно худеющие, мы вместе", "Вот и я собираюсь похудеть, и все никак", "Ой девочки, давайте создадим чат и будем вместе худеть", "Чисто я каждый день", "Харизма - бомба", - пишут под публикацией телеведущей.

Ранее Асель Аскар высказывалась о замужестве и счастье.