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"Когда-нибудь похудеем": Асель Аскар развеселила Казнет позитивным видео

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Асель Аскар
Асель Аскар. Фото: instagram.com/assel.askar

Асель Аскар опубликовала в Instagram забавное видео, обращенное ко всем "худеющим". Юмор известной телеведущей оценили пользователи Сети, передает NUR.KZ.

"Когда-нибудь мы похудеем", - так, смеясь, Асель Аскар подписала публикацию, которая откликнулась сотням подписчиц телеведущей. На видео девушка подвернула кофту на животе и танцует под песню, воспевающую мечты девушек о стройном теле.

Девушки в комментариях поняли бодипозитивный посыл Асель и, как один, принялись комментировать забавное видео.

"С понедельника точно начну", "Вечно худеющие, мы вместе", "Вот и я собираюсь похудеть, и все никак", "Ой девочки, давайте создадим чат и будем вместе худеть", "Чисто я каждый день", "Харизма - бомба", - пишут под публикацией телеведущей.

Ранее Асель Аскар высказывалась о замужестве и счастье.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/2046039-kogda-nibud-pohudeem-asel-askar-razveselila-kaznet-pozitivnym-video/

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