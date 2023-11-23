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"Слишком горячо": певица Глюкоза показала новые снимки в белье (фото)

Опубликовано:

Глюкоза
Глюкоза. Фото: instagram.com/glukozamusic

Наталья Чистякова-Ионова, известная как Глюкоза, не перестает радовать поклонников яркими кадрами. Певица показала снимки с последней фотосессии в Instagram, передает NUR.KZ.

37-летняя Глюкоза - частый гость фотостудий. Исполнительница хитов "Невеста" и "Снег идет" регулярно обновляет свои соцсети красивыми снимками. Вот и на этот раз звезда решила порадовать фанатов новой фотосессией, вдохновением для которой, судя по всему, стала легендарная актриса Моника Беллуччи. Певица позировала в белье, а на одной из фотографий набросила на себя пальто.

«Женственность — это гармония, естественность и чувственность», - подписала публикацию Глюкоза словами Беллуччи.

Поклонники восхитились смелым образом Глюкозы и той самой женственностью, о которой она писала под постом.

"Это слишком горячо!", "Какая шикарная", "Красотка", "Роскошная", - осыпали певицу комплиментами подписчики.

Недавно певица ностальгировала по своему "мультяшному" образу из начала 00-х.

В октябре Глюкоза с семьей провели два дня в бомбоубежище Израиля и вернулись в Россию.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/2047196-slishkom-goryacho-pevitsa-glyukoza-pokazala-novye-snimki-v-bele-foto/

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