"Слишком горячо": певица Глюкоза показала новые снимки в белье (фото)
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Наталья Чистякова-Ионова, известная как Глюкоза, не перестает радовать поклонников яркими кадрами. Певица показала снимки с последней фотосессии в Instagram, передает NUR.KZ.
37-летняя Глюкоза - частый гость фотостудий. Исполнительница хитов "Невеста" и "Снег идет" регулярно обновляет свои соцсети красивыми снимками. Вот и на этот раз звезда решила порадовать фанатов новой фотосессией, вдохновением для которой, судя по всему, стала легендарная актриса Моника Беллуччи. Певица позировала в белье, а на одной из фотографий набросила на себя пальто.
«Женственность — это гармония, естественность и чувственность», - подписала публикацию Глюкоза словами Беллуччи.
Поклонники восхитились смелым образом Глюкозы и той самой женственностью, о которой она писала под постом.
"Это слишком горячо!", "Какая шикарная", "Красотка", "Роскошная", - осыпали певицу комплиментами подписчики.
Недавно певица ностальгировала по своему "мультяшному" образу из начала 00-х.
В октябре Глюкоза с семьей провели два дня в бомбоубежище Израиля и вернулись в Россию.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/2047196-slishkom-goryacho-pevitsa-glyukoza-pokazala-novye-snimki-v-bele-foto/