"Была загадочной мультяшкой": Глюкоза попозировала в эффектном мини-платье

37-летняя российская певица Наталья Чистякова-Ионова, известная как Глюкоза, примерила эффектное мини-платье и получила комплименты от фанатов в Instagram, передает NUR.KZ.

Глюкоза похвасталась точеной фигурой и длинными ногами в черном мини-платье.

"Помните то время, когда я скрывала свое лицо и была той загадочной мультяшкой? А сейчас вот фотографируюсь, жизнь стала еще интереснее и ярче!" - заявила певица.

"Неповторимая Глюкоза", "Шикарная фигура, шикарная ноги", "Ты такая красоточка, я тебя видел в этом году", "Как хорошо, что не скрываете, и не только лицо", "Безупречная и любимая богиня", "Ммм, какая точеная девочка", "Ух, какая фигурка!", "О, ноги!", "Расцвела", - отметили восхищенные фолловеры под новыми фото артистки.