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"Была загадочной мультяшкой": Глюкоза попозировала в эффектном мини-платье

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Глюкоза
Глюкоза. Фото: instagram.com/glukozamusic

37-летняя российская певица Наталья Чистякова-Ионова, известная как Глюкоза, примерила эффектное мини-платье и получила комплименты от фанатов в Instagram, передает NUR.KZ.

Глюкоза похвасталась точеной фигурой и длинными ногами в черном мини-платье.

"Помните то время, когда я скрывала свое лицо и была той загадочной мультяшкой? А сейчас вот фотографируюсь, жизнь стала еще интереснее и ярче!" - заявила певица.

"Неповторимая Глюкоза", "Шикарная фигура, шикарная ноги", "Ты такая красоточка, я тебя видел в этом году", "Как хорошо, что не скрываете, и не только лицо", "Безупречная и любимая богиня", "Ммм, какая точеная девочка", "Ух, какая фигурка!", "О, ноги!", "Расцвела", - отметили восхищенные фолловеры под новыми фото артистки.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/2042742-byla-zagadochnoy-multyashkoy-glyukoza-popozirovala-v-effektnom-mini-plate/

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